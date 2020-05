Europe : les collections numériques des bibliothèques plébiscitées

Dans un rapport portant sur les bibliothèques et médiathèques européennes, EBLIDA propose un aperçu de la croissance observée quant aux niveaux de fréquentation des services numériques proposés par les établissements. Si la hausse n'a pas été spectaculaire pour les bibliothèques universitaires — les chercheurs utilisant déjà largement les accès à distance —, elle a été exceptionnelle pour les établissements publics.En Estonie, la bibliothèque de Tallinn a ouvert plus largement son service de prêt numérique, aboutissant à une hausse de 1400 % des prêts entre le 13 mars et le 19 avril, passant de 373 usagers entre mars et avril 2019 à... 10.000 sur la même période, en 2020. En Italie, la circulation des livres numériques a augmenté de 100 % en février et mars, contre une croissance annuelle moyenne de 20 % seulement.Au Luxembourg, la gratuité d'accès aux livres numériques offerte par la bibliothèque nationale a conduit à des hausses des usages de 40 % en mars et de 78 % en avril. En Irlande, les taux de croissance sont à trois chiffres, avec une hausse de 313 % des nouveaux utilisateurs pour le service d'emprunt de livres numériques, 467 % pour les cours en ligne et 227 % pour les cours de langue.En France, comme l'avait noté le ministère de la Culture à l'occasion d'une rapide étude , 68 % des établissements interrogés constataient une augmentation des usages pour l’ensemble ou une partie de leurs ressources numériques depuis le début du confinement, en avril dernier.Bien évidemment, EBLIDA s'interroge sur l'élan numérique des établissements pendant la crise, et sur sa capacité à durer : que l'épidémie se prolonge ou non, cette croissance des usages doit aboutir sur de nouvelles négociations avec les éditeurs et fournisseurs de contenus, pour que l'engouement du public ne vienne pas porter atteinte aux budgets des bibliothèques.Parallèlement aux relations avec les partenaires, la part des budgets destinée aux ressources numériques sera sans doute amenée à évoluer, dans un contexte d'épidémie ou post-épidémique.Photographie : Médiathèque Les 7 Lieux, à Bayeux, ActuaLitté, CC BY SA 2.0