Europe : Les grands événements littéraires à venir, et la crise sanitaire

L’une des plus grandes réussites face à l’adversité que représente la pandémie fut assurément celle du Salon du livre de Turin. Avec la création de SalToExtra, les organisateurs sont parvenus à dématérialiser totalement l’événement, avec des diffusions assurées sur Facebook et YouTube Pour le réseau Aldus, ce sont ces innovations et la gestion des difficultés qui sont au cœur de ce que les salons et foires doivent entreprendre. La brochure actuellement diffusée pourra être mise à jour, explique Aldus, plus tard dans l’année.Représentant 18 salons dans 14 pays européens, Aldus souhaite accompagner ses membres dans le développement de nouveaux formats. Avec la perspective de produire de nouvelles rencontres afin d’aider à dialoguer les professionnels et les lecteurs, explique l’organisation.Aldus European Book fait état de ce que près de 2,8 millions de visiteurs de ces salons sont concernés par cette situation. Et il ne s’agit pas simplement d’allumer Zoom en créant une réunion, pour que l’événement littéraire soit remplacé.On peut consulter le rapport (et le télécharger), ci-dessous :