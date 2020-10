Europe : les marchés du livre ont retrouvé un peu de dynamisme

Photographie : vitrine de la Librairie Guillaume, à Caen (ActuaLitté, CC BY SA 2.0)

L'année 2020 sera-t-elle si catastrophique pour le monde du livre ? Si elle ne fournit pas vraiment de détails quant aux points de vente pris en compte, une enquête de l'institut GfK, dévoilé à l'occasion de la Foire du Livre de Francfort, met en avant quelques chiffres et observations. Plusieurs pays européens ont été pris en compte, dont l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne ou encore la France, ainsi que le Brésil.La première observation, évidente, porte sur la brutale chute des ventes de livres pendant les semaines de confinement : - 66,8 % en France par rapport à la même période de 2019, - 57,6 % au Portugal, - 49 % en Espagne, - 42,2 % en Italie et... - 0,7 % seulement aux Pays-Bas, où le confinement, dans la première moitié de l'année, a été moins rigoureux que dans d'autres pays européens.Depuis les réouvertures des librairies et la levée des mesures de confinement, les ventes de livres sont reparties à la hausse dans la plupart des pays étudiés, à l'image de la situation observée en France . Depuis la réouverture des points de vente de livres, les chiffres sont en hausse de 10 % par rapport à la même période de 2019.En Flandres, les ventes sont reparties à la hausse, là aussi, de 14,6 %, depuis la réouverture des magasins. + 9,7 % aux Pays-Bas, + 8,6 % en Italie, + 4,5 % en Espagne : manque de lecture ou solidarité avec les libraires, les lecteurs ont en tout cas acheté plus d'ouvrages que l'année précédente, sur la période prise en compte.Seuls le Portugal et la Wallonie n'ont pas vu le marché du livre rebondir sur les derniers mois, avec respectivement - 15,8 % et - 1 % de ventes.Dans plusieurs pays, cette dynamique a permis de rattraper le manque à gagner, ou du moins de l'atténuer, notamment en Espagne et en Italie. Les Pays-Bas et la Flandre s'en sortent encore mieux, puisque le résultat de 2020 est même supérieur à celui de 2019.GfK signale que le livre le plus populaire en Europe est pour l'instant L’Énigme de la chambre 622, de Joël Dicker, publié par les éditions De Fallois, premier des ventes en Espagne et France, deuxième en Italie et Wallonie et troisième au Portugal. Il est suivi, pêle-même, par Lucinda Riley, Stephenie Meyer ou encore Elena Ferrante.via Boersenblatt