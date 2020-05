Europe : plan d'urgence détaillé pour sauver la filière livre

Face à la crise, la Fédération des éditeurs européens et celle Internationale et européenne des libraires offrent des pistes pour aider les librairies, et la chaîne du livre dans son ensemble, à survivre à la situation économique. Elles souhaiteraient ainsi mettre en place un système de bons d'achat qui inciteraient les citoyens à se procurer des livres, et suggèrent un programme d'achat massif d'ouvrages pour le compte d'institutions publiques.

MabelAmber CC 0





La pandémie et le confinement ont durement touché le monde de l'édition. L'ensemble du secteur livre a été gravement affecté par la fermeture ou les restrictions d'accès aux librairies. Mais également par l'annulation d'événements littéraires, y compris des foires du livre qui assuraient promotions et revenus aux auteurs et éditeurs.



La FEP et l'EIBF se préparent à la crise, et font un constat simple : « Le secteur du livre est traditionnellement financé par le secteur privé, avec peu ou pas de subventions. » Mais aujourd'hui, « tous les secteurs culturels sont touchés à des degrés divers par le marasme économique, et le monde du livre n'a pas d'autre choix que de demander – au moins temporairement – un soutien du public ».



Les deux associations proposent donc deux mesures pour limiter les dégâts et lancer une reprise.



Le bon d'achat



Dans un premier temps, la FEP et l'EIBF proposent de mettre en place un système de bons qui permettrait aux habitants d'obtenir des livres (imprimés, numériques et audio) dans leurs librairies. Cette initiative a pour but d'inciter les clients à l'achat de livres, et de générer ainsi une relance économique, pour les libraires, mais aussi pour les auteurs, les traducteurs et les éditeurs. « Plusieurs gouvernements ont déjà mis en œuvre de telles mesures ou envisagent ce type de plan, et il serait très utile d'en faire une politique généralisée à travers l'UE. »



Ces bons seraient équivalents à des chèques-livre et seraient distribués gratuitement par les pouvoirs publics dans des lieux culturels.



L'achat massif de livres destinés aux institutions publiques



La FEP et l'EIBF souhaitent ainsi mettre en œuvre un programme d'achat massif de livres pour le compte des institutions publiques dans chaque État membre de l'UE.



Concrètement, cela consisterait à accroître les investissements publics dans les plans de marchés publics, de licence et d'abonnement de livres, ebooks et revues pour les institutions. Cette mesure concernerait plus particulièrement les bibliothèques publiques, les écoles et les bibliothèques scolaires, les bibliothèques universitaires et les instituts de recherche.



EUROPE : de la protection les librairies



Ces achats devraient s'effectuer en partenariat avec des librairies locales chaque fois que la chose est possible, et les livres commandés devront concerner un large éventail d'éditeurs. Au-delà de la relance économique, les Fédérations apppellent à une grande promotion de la lecture : « La participation à des activités culturelles, notamment la lecture et la fréquentation des bibliothèques, sont des facteurs avérés de résilience économique aux crises. »

Pour voir plus en détail les propositions de la FEP et de l'EIBF c'est par ici