Exils : les auteurs mobilisés avec l'UNICEF pour les enfants réfugiés et migrants

« En France et dans le monde, des milliers d’enfants sont discriminés et ne peuvent accéder aux soins ou à l’école parce qu’ils sont migrants. Donnons un avenir à ces enfants, garantissons l’accès à l’école aux enfants réfugiés et migrants, en soutenant UNICEF », indique Le livre de poche dans un communiqué.Ainsi, après le recueil Enfant, je me souviens (2015) et le roman Ambre de Maxime Chattam (2017), Le Livre de Poche poursuit son engagement auprès d’UNICEF avec : Exils, un recueil de textes émouvants, autour d’un thème d’actualité composé de nouvelles d’auteurs et d’artistes slameurs reconnus et de nouveaux talents, parmi lesquels les deux lauréats du concours d’écriture organisé dans le cadre du prix UNICEF de littérature jeunesse 2018.Pour ce livre, se sont donné rendez-vous Capitaine Alexandre, Baptiste Beaulieu, Flavie Flament, Lorraine Fouchet, Mahir Guven, Rohân Houssein, Laure Manel, M.A.G.I.C (collectif de Slameurs lauréat du concours de poésies), Alice Polette, Tatiana de Rosnay, Gavin’s Clemente Ruiz, Julien Sandrel, Sophie Tal Men et Aurélie Valognes.Pour chaque exemplaire acheté, 1,50 € sera reversé à UNICEF, pour son action en faveur de l’éducation, moyen le plus efficace pour permettre aux millions d’enfants actuellement non scolarisés dans le monde de sortir de la pauvreté et de se construire de meilleures chances d’avenir.