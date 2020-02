Exploiter les données des bibliothèques pour analyser le marché du livre

(photo d'illustration, Travis Wise, CC BY 2.0)

Les bibliothèques publiques jouent un rôle crucial au sein de l'écosystème du livre : en proposant un accès gratuit à de nombreux livres aux usagers, certes, mais aussi en faisant découvrir des auteurs et des œuvres, ou encore en suscitant l'intérêt par l'intermédiaire d'événements divers.BookNet Canada a compris cette réalité depuis quelque temps déjà : en mai 2019, l'organisme avait mené une enquête sur les usagers des bibliothèques , pour tenter de cerner leurs pratiques d'achats, ainsi que les raisons qui les poussaient à se procurer un livre en librairie plutôt que dans leur établissement favori. L'étude, très intéressante, rappelait par exemple que les bibliothèques étaient des lieux de découverte particulièrement importants, ou encore que les usagers les plus fidèles étaient aussi de grands acheteurs.Les enquêtes sur les bibliothèques, leur fréquentation et les usages vont se multiplier dans les prochains mois : BookNet Canada inaugure en effet LibraryData, un service entièrement consacré au traitement des données issues de l'activité des bibliothèques publiques du Canada.Testé ces derniers mois auprès d'un panel de bibliothèques, LibraryData prend en compte les prêts, les réservations, les renouvellements, ainsi que les durées d'emprunt des livres proposés par les établissements. Ces informations seront mises en perspective avec les données de ventes de livres dans le pays, pour en dégager des tendances et contre-tendances.« En renforçant nos données, nous pouvons prendre en compte les habitudes de lecture de tous les usagers des bibliothèques canadiennes et nous assurer que notre travail est compris et utile aux associations, éditeurs, autorités gouvernementales et à tous les acteurs de l'industrie du livre », indique Jefferson Gilbert, directeur du Conseil des Bibliothèques Urbaines du Canada.Les données seront utiles aux bibliothèques publiques avant tout, assure l'organisation, leur permettant de servir au mieux leurs usagers.