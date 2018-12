Exposition virtuelle de poésie : huit auteurs d'Espagne et du Portugal

« Le terme “poésie visuelle” désigne des œuvres souvent expérimentales, originales, qui associent, sur une même page, un texte poétique et un ou plusieurs documents habituellement utilisés dans les arts visuels : des photos, des dessins, des peintures, etc. », indique l’université dans sa présentation.À travers ExPoEx, c’est une accessibilité pour tous à des œuvres rares « en prise avec les contextes culturels, sociaux et historiques dans lesquels elles sont apparues ». Les poètes et artistes qui prennent part à cette exposition virtuelle participent ainsi d’une démocratisation de leurs œuvres, mais également d’une expérience de sensibilisation poétique.Les chemins de huit poètes — 6 hommes et deux femmes… – sont à arpenter en quelques clics et trois guides, Lucie, Bénédicte et Daniel, sauront vous accompagner à la découverte des œuvres et des personnes.