Extinction culturelle française : les auteurs face au précipice

crédit Thierry Bedouet et Emmanuelle Zicot

Avec la réforme des retraites, les artistes-auteurs pourraient bien perdre encore près de 13% de leurs revenus, voire 17% pour les auteurs et autrices du livre !



Un ensemble d’organisations professionnelles,... https://t.co/69RD8Hlcij — SNACBD (@SNACBD) April 11, 2019

Ce n'est pas parce que Perec a écrit "La Disparition" sans E

Qu'il faut que les auteurs & autrices acceptent de vivre sans €.



Déroulez, suivez-les, soutenez-les https://t.co/zoxXuN3cyJ — PoPésie (@GPoPesie) April 11, 2019

La @LigueAuteursPro lance une campagne autour de la future réforme des retraites, qui, si les choses restent en l'état, va amputer le métier d'auteur de 13% de ses revenus. Ce sera même 17% pour les auteurs de livres. Avec les coupes antérieures, ça commence à devenir compliqué. https://t.co/DMvU7n1dC6 — Fabien Fournier (@Olydri_Fournier) April 10, 2019



On savait le sujet "retraite" explosif , depuis la hausse des cotisations du RAAP qui avait été très mal vécue par la grande majorité des auteurs du livre. Là, cette réforme supplémentaire pourrait faucher la totalité d'une population de professionnels déjà ultra précaires, si aucun aménagement spécifique n'est trouvé.Problème ? Silence radio des pouvoirs publics sur ce sujet. Silence radio des éditeurs, également, qui sont pourtant les premiers concernés par cette réforme, puisque les "diffuseurs" en charge de l'équivalent de la part patronale des auteurs.La mission prospective portée par Bruno Racine, attendue avec impatience par les organisations professionnelles d'auteurs comme la possibilité de remise à plat transversale des problématiques, se fait attendre. Suite au nombre incalculable de réformes non concertées qui se sont enchaînées l'année dernière, les auteurs sont déjà dans une situation très difficile.La totale incertitude qui plane sur la réforme universelle des retraites révèle au grand jour une souffrance sociale quotidienne. Un paradoxe complet, quand on sait que les auteurs ont été plusieurs fois cités comme une priorité dans les discours du Ministre de la Culture, et même dans ceux du Président de la République. Il n'y a pas à dire : l'ambiance est au désespoir.Lancée par la Ligue des auteurs professionnels, en association avec de nombreuses organisations professionnelles (la Charte des auteurs et illustrateurs jeunesse, le SNAC BD, les Ecrivains Associés du Théâtre, la Guilde des scénaristes, l'ATLF, l'UPP, les Etats Généraux de la BD et le Syndicat des Agents littéraires français) la campagne Extinction culturelle démarre fort.Chacun partage son expérience et son vécu via les #Payetaculture et #Payetonauteur, avec le soutien massif des lecteurs et lectrices, qui écrivent aux parlementaires.« Pour ceux qui lisent, pas de doute : la culture, c'est avant tout ceux qui créent », peut-on lire.