Face au Brexit, l'auteur britannique Lee Child veut la nationalité irlandaise

A l'approche du Brexit, l'auteur britannique Lee Child, de son vrai nom Jim Grant, a récemment annoncé qu'il avait demandé la nationalité irlandaise. Le but ? Continuer de voyager librement dans l'Union européenne.



Lee Child - Mark Coggins, CC BY SA 2.0

A l'occasion de son Friendship Tour , une tournée en Europe en compagnie de Ken Follett, Kate Mosse et Jojo Moyes dans le but d'exprimer leur inquiétude quant au risque du Brexit, l'auteur britannique de 65 ans a annoncé avoir demandé la nationalité irlandaise.Né à Coventry, en Angleterre, Lee Child est tout de même en droit de demander un passeport irlandais puisque son père est né à Belfast, en Irlande du Nord. « Je n'ai pas encore le passeport, mais je l'aurai très bientôt. J'ai l'impression de tricher parce que j'utilise des moyens détournés » a-t-il confié à The Irish Times « Je ne suis pas un grand fan du Royaume-Uni, même si j'y suis né. C'est un pays stupide et frustrant, c'est pourquoi j'ai déménagé aux États-Unis. »Dans le cadre de sa tournée, le créateur de Jack Reacher a vivement critiqué le Premier ministre britannique, Boris Johnson, le décrivant comme le produit d'un système élitiste et sexiste. « S'il avait fréquenté mon école, il ne serait pas Premier ministre aujourd'hui. Il serait en fauteuil roulant » a-t-il déclaré.Et quand le quotidien irlandais lui demande ce qu'il se passerait si le chef du gouvernement restait enfermé durant un week-end avec son célèbre personnage Jack Reacher dans une ferme reculée de tout, l'auteur a répondu : « Seul l'un d'eux en sortirait vivant. Et ce ne serait pas Boris. »Pour rappel, le Friendship Tour vise à réaffirmer « les liens émotionnels, culturels et spirituels qu'ils entretiennent avec le reste de l'Europe, une manière de se sentir moins impuissants face aux hommes politiques et leurs décisions désastreuses » explique à son tour Jojo Moyes.