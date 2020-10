Face au Covid, les solutions pour les éditeurs indépendants

La crise sanitaire actuelle se double d’une crise économique qui fragilise les acteurs économiques de la filière bretonne du livre. Les mesures d’accompagnement suivantes sont destinées aux maisons d’édition bretonnes. Le document, signé par Livre et lecture en Bretagne, présente une approche spécifique et gratuite pour évaluer la situation économique de l’activité et conseiller les éditeurs sur les stratégies à adopter afin de consolider leur structure.









Cet accompagnement débutera en janvier prochain, durant quatre mois. Les critères d’éligibilité sont présentés dans le document qui suit, et doivent remplir tout d’abord les formalités suivantes :

un formulaire d’inscription complété ;

une lettre de motivation précisant les difficultés conjoncturelles liées à la crise rencontrées par la maison d’édition ;

les derniers bilan et compte de résultat disponibles ;

tout autre document jugé utile par le candidat.



Les candidatures seront étudiées par un comité de sélection constitué de Livre et lecture en Bretagne, la Région Bretagne et la Drac Bretagne.



Le dispositif peut être sollicité avant le 30 octobre pour le dépôt de dossiers.

