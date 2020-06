Face aux propos “transphobes” de J.K.Rowling, les employés d’Hachette se soulèvent

Au début du mois de juin, l’auteure britannique s’est retrouvée au cœur d’une polémique après avoir laissé entendre à travers un tweet que seules les femmes pouvaient être menstruées. Des propos jugés « transphobes » qui ont provoqué la colère des utilisateurs, mais également des employés de la maison d’édition Hachette UK. Une partie du personnel s’est insurgée lors d’une réunion, et a même menacé d’arrêter de travailler sur son nouveau livre pour enfants, The Ickabog.







Lors d’une réunion qui s’est tenue ce lundi 15 juin, plusieurs employés de la maison qui travaillent sur The Ickabog , le prochain livre de J.K.Rowling, ont tenu à manifester leur désapprobation face aux propos qu’a récemment tenus l’écrivaine britannique.« Le personnel du service jeunesse chez Hachette a annoncé qu’il ne voulait plus travailler sur l’ouvrage » affirme l’une des sources auprès du Daily Mail . « Ils ont dit qu’ils étaient fermement opposés aux propos de l’auteure et qu’ils voulaient montrer leur soutien aux personnes transgenres [...] C’est une affaire qui leur tient à cœur. »« Il s’agit d’une poignée d’employés » souligne à son tour un autre employé. « Évidemment, ils ont le droit de faire part de leurs opinions. Si on leur demande d’éditer un livre sur les violences conjugales et qu’ils en avaient été victimes, ils ne seraient bien sûr jamais forcés de travailler dessus. Mais là, c’est un conte de fées pour enfants. Ce n’est pas la fin du monde » s’insurge-t-il.

“ La liberté d’expression est le fondement même de l’édition”



Face à ce soulèvement, la maison d’édition a tenu à rappeler dans un document qu’elle soutenait le droit de l’auteure d’Harry Potter d’exprimer librement ses idées. Elle affirme également que les arguments avancés par ces employés ne sont pas valables pour refuser de travailler.



« Nous sommes fiers de publier le conte de fées pour enfants de J.K.Rowling, The Ickabog », lit-on dans la déclaration d’Hachette UK. Et de rappeler que « la liberté d’expression est le fondement même de l’édition ».



« Nous pensons fondamentalement que chacun a le droit d’exprimer ses propres pensées et convictions. C’est pourquoi nous ne commentons jamais les opinions personnelles de nos auteurs et nous respectons le droit de nos employés d’avoir une opinion différente. »



« Nous ne ferons jamais travailler nos employés sur un livre dont le contenu les contrarie pour des raisons personnelles » a tenu à expliquer la maison. « Mais nous faisons une distinction entre cela et le refus de travailler sur un livre parce qu’ils sont en désaccord avec le point de vue de son auteur. Cela est contraire à nos convictions sur la liberté d’expression. »

J.K. Rowling : victime de violences conjugales



Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Hachette fait face à la révolte de ces employés. Contacté par The Bookseller, un porte-parole a précisé que ces employés devront s’entretenir avec leurs managers et que l’évènement sera traité « au cas par cas ». « Nous aborderons tous ses entretiens avec empathie et compréhension », a-t-il précisé.Pour rappel, ce n’est pas la première fois qu’Hachette fait face à la révolte de ces employés. En mars dernier , une partie du personnel s’était insurgée face à la décision de la maison de publier les mémoires du réalisateur Woody Allen. En cause notamment, le fait que le livre ne respectait pas les victimes d’abus sexuels.

Photo d’illustration : ActuaLitté, CC BY SA 2.0