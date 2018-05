Faire entendre les voix des femmes afghanes depuis Kaboul

Une belle revanche face à la tradition littéraire du marché de Kaboul qui voit de nombreux enfants vendre de petits ouvrages pour moins d’un dollar véhiculant des messages haineux et misogynes. Le prix de ces ouvrages en fait parfois le seul choix de lecture accessible pour certains afghans.



Malgré la rupture de stock de l’ouvrage physique, ce dernier est toujours disponible gratuitement en version numérique sur le site internet de l’association. Le texte est également traduit en anglais et en persan grâce à de nombreux volontaires afin d’atteindre un public plus large. Cette mise en ligne a par ailleurs encouragé de nombreuses autres femmes à écrire et livrer leur histoire, témoignant de leurs situations.Peu à peu, le site de l'association est devenu un lieu sûr pour que les femmes puissent échanger et apprendre les unes des autres. Mais certaines voix masculines sont également présentes sur le blog, comme soutien. Le site et le mouvement restent néanmoins portés par les femmes qui y publient poèmes, mémoires, articles et tranche de vie par plus de 140 auteures.Le collectif est à l’origine d’un second ouvrage publié en septembre 2017 et intitulé You are not alone. Ce petit guide s'adresse aux femmes victimes de violence par de nombreux conseils pratiques et juridiques ainsi que des témoignages. Les recettes permettent de financer des bourses études supérieures de jeunes filles en Afghanistan.