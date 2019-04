Faire lire (et vendre) plus : un éditeur parie sur la fidélisation des lecteurs

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Le concept est simple, les lecteurs créent d’abord un compte gratuit sur le site Readers Rewards . Pour chaque livre publié par le groupe Penguin Random House acheté, en format imprimé, audio ou numérique, les clients cumulent des points. Les points se gagnent à la fois pour des achats en magasin physique ou en ligne.Et une fois qu’un membre aura cumulé 120 points (ce qui, selon la maison d’édition, équivaut à 12 livres), ils peuvent être échangés contre un livre PRH d’une valeur de 30 $, soit 26 €. La livraison sera également offerte.« Nous sommes une communauté d’amateurs de livres. Célébrer les livres et récompenser nos lecteurs grâce à ce nouveau programme de fidélité est donc tout à fait approprié », a déclaré Sanyu Dillon, directrice de la stratégie marketing du groupe.Avant d’ajouter, « les consommateurs d’aujourd’hui s’attendent à être récompensés par les marques qu’ils achètent fréquemment. Ce programme constitue une première étape vers l’établissement de relations plus profondes et plus significatives avec nos lecteurs. »En plus de gagner des points, les membres de Readers Rewards recevront des recommandations de livres personnalisées par mail ou via le tableau de bord de leur compte PRH.com.« Nous sommes ravis de combiner récompenses et recommandations. C’est important pour nous d’accompagner nos lecteurs dans la découverte des ouvrages et de les aider à trouver des livres à leur image. »Pour le moment, le programme de fidélité est exclusivement disponible aux États-Unis.Via Publishers Weekly