Faire lire les enfants commence par guérir “la méconnaissance des adultes”

Crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - Anne-Laure Bondoux et Kalon, déguisée en SuperWoman

Anne-Laure Bondoux, autrice jeunesse depuis une vingtaine d’années, avec des incartades très plaisantes dans la littérature adulte et Kalon, mangaka de la « génération Goldorak » en parlent dans notre émission, Les mots en boîte.« Lorsque j’écris, et je vis dans le même monde que les jeunes lecteurs — dans le contemporain et l’actualité qui sont les mêmes que les leurs — je le fais vu de ma place, de mon âge, et cela, je ne le perds jamais de vue », indique Anne-Laure Bondoux.Mais avec une telle bienveillance des auteurs, comment les enfants ne liraient-ils pas ? N’est-ce pas, au contraire, que les adultes et parents méconnaissent ces genres, comme le manga tant décrié, et tenteraient de corriger des travers de néolecteurs ?Cesser de mettre la littérature et les narrations dans des boîtes à genre et demander aux parents de s’ouvrir un peu plus sur des genres différents ? Hmmm…