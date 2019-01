Faire parler le Paris Noir de James Baldwin, une ballade littéraire

Si Beale Street pouvait parler

Dans le cadre des commémorations autour de l'écrivain James Baldwin (1924-1987), Mars Films, le Paris Noir et le Collectif James Baldwin s'associent pour proposer une marche inédite sur les traces de l'auteur. Cette balade suit la trajectoire d'un artiste unique venu faire communauté à Saint-Germain.À travers des prises de position audacieuses et un talent littéraire rare, « Jimmy » est un écrivain chéri et constamment cité dans la culture afro-américaine. Proche de Joséphine Baker, Nina Simone, Martin Luther King ou de Boris Vian, il est étrangement peu connu du grand public français. Naviguant entre rivalités fratricides et amours interdits il a pourtant passé plus de 10 ans dans notre capitale.En s'appuyant sur son œuvre (articles, essais, fiction) ainsi que sur de nombreux travaux d'étude sur le sujet, la marche offre une mise en contexte digeste du parcours d'un phénomène intellectuel du XXème siècle.Le déroulé de la visite, qui durera entre 1h30 et 2h :Hôtel de Verneuil : Présentation de James BaldwinRue Saint-Benoît : La Conversion, un monument littéraireBoulevard Saint-Germain : Baldwin et la communauté Noire Américaine à ParisRue de l'Abbaye: Gordon Heath et Lee Payant, un couple LGBT à ParisRue de Tournon/rue St-Sulpice : La Chambre de Giovanni, classique de la littérature gayLe Hibou : Ce matin, Ce soir, Si Tôt et la question raciale à ParisCafé Tournon (ou San Francisco Books, Berkeley Books) : pauseRue Monsieur le Prince : La Rupture finalePlace de la Sorbonne : Des Princes et du Pouvoir, La question coloniale françaiseConclusionLes visites auront lieu les 2, 3, 9 et 10 février à 10h du matin. Pour s'inscrire, contacter leparisnoir@gmail.com