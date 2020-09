Faites vos jeux, ou les risques du hasard

Avant de se lancer dans le grand monde des cartes, il importe de prendre quelques renseignements. Évidemment, le métier s’apprend sur la table – manière de parler –, mais quelques prérequis demeurent.









Pour les fans de lecture, qui envisagent de gagner de l'argent au casino, ou d'effectuer un road-trip à Las Vegas, mieux vaut sortir couvert. Il existe à ce titre des livres de grands auteurs qui vous en apprendront plus que vous ne pensez sur les risques, les astuces et le jeu...



Voici en fait une bonne manière de combiner son goût pour la lecture et une certaine curiosité pour le monde du jeu. Dans une certaine mesure, ces ouvrages présentent d'ailleurs des stratégies à élaborer. Voici donc quelques livres, dont la découverte ne nuira pas.



Le casino pour les nuls



Comme son nom l’indique, cet ouvrage est dédié principalement aux joueurs de casinos débutants. Les plus expérimentés peuvent également s’en servir pour affiner leur jeu. Le casino pour les nuls est donc un livre écrit par le Britannique KevinBlackwood. Il s’agit donc ici de la version originale, qui sera ensuite traduite en Français par François Montmirel.



Ce livre ne fait pas que donner des astuces pour apprendre le principe de jeu des différentes attractions de casino à savoir, Le BlackJack, le Poker, le Baccarat, la roulette, et d’autres encore. Vous constaterez avec satisfaction un historique des casinos antiques jusqu’à nos jours. Les récits sont accompagnés d’anecdotes et d’illustrations plaisantes, ce qui va égayer votre lecture.



The winners Guide to Casino Gambling



Il s’agit d’un ouvrage écrit par EdwinSilberstang, dont la toute première édition est publiée en 1980. C’est tout simplement le livre de chevet du joueur de casino qui souhaite faire fortune. Ce Guide du Gagnant sur les jeux de Casino, parle de lui-même, et se présente comme la solution pour parvenir à dépasser les difficultés rencontrées.



The winners Guide to Casino Gambling est une livre aux informations précieuses sur tous les jeux populaires des établissements. Son principal avantage, c’est qu’il révèle des secrets spécifiques sur chaque jeu, qui vous donneront plus de chance lors des prochaines parties. L’auteur de ce guide est un fin connaisseur du monde des jeux de hasard, d’où le caractère précieux de son livre.



Comment déjouer leurs pièges subtils et gagner ?



Ce livre traite essentiellement des jeux de hasard à forte volatilité – autrement dit, l’ampleur et la variation des gains à mesure que l’on joue. Tout y est déchiffré en partant du principe que ces jeux de casinos ont une faille qu’il suffit d’exploiter pour gagner à presque chaque tour.



Si vous êtes un fan des jeux purement hasardeux tel que la roulette, ce livre vous permettra peut-être d’y voir plus clair. En quelques centaines de pages, son auteur vous présente toutes astuces importantes à appliquer pour mettre toutes les chances de votre côté.



Maintenant, foncez en librairie, ou consultez le web, pour découvrir ces ouvrages qui vous permettront, peut-être, de gagner le Jackpot. Sans oublier que le jeu est une addiction, et qu’il est bon de ne pas s’y laisser prendre non plus.





