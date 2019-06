Fantastique résidence : un appel à la création littéraire pour faire frissonner

pont Alexandra à Gatineau - Michel Rathwell, CC BY 2.0



Le Salon du livre de l'Outaouais, l'Ambassade de France au Canada et leurs partenaires, l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais et la Ville de Gatineau sont très heureux d'annoncer la tenue d'une nouvelle résidence de création littéraire cet automne à la Maison patrimoniale Fairview.Cette résidence a pour but de favoriser les échanges entre auteur.e.s francophones et de faire découvrir le genre du polar au public de la région de l'Outaouais et d'Ottawa, tout en confirmant les liens entre des partenaires établis.La personne retenue travaillera sur une nouvelle de genre (policier, fantastique, horreur ou anticipation), qui pourra être éventuellement développée en roman. Ce travail de création pourra s'imprégner du lieu de la résidence, une maison patrimoniale remplie d'histoire, sise dans un parc de la ville de Gatineau.Pour l'aider dans cette tâche, l'auteur.e en résidence sera jumelé.e à un.e auteur.e de la région, membre de l'Association des auteurs et auteures de l'Outaouais afin de créer un dialogue créatif.L'auteur.e en résidence participera aussi à des rencontres et lectures publiques pendant son séjour, dont les détails seront dévoilés à l'automne. Toutes les informations à cette adresse