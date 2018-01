Faune, un caractère animal pour le ministère de la Culture

Le ministère de la Culture présentera ce 30 janvier un nouveau caractère : mis au point par Alice Savoie, sur la commande du Centre national des arts plastiques en partenariat avec le Groupe Imprimerie nationale, Faune fait son apparition.







C’est le grand oral, pour le caractère typographique, Faune, qui « propose une approche étonnante, contemporaine et prospective de la création typographique ». Inspiré de la nature, du monde animal et de la diversité des morphologies, Faune s’est appuyé sur des livres, avant de voir le jour.

En effet, Alice Savoie a puisé dans l’Histoire naturelle de Buffon et la Description de l’Égypte, commandée par l’Empereur Napoléon Ier pour aboutir à cette étonnante approche. « Trois classes d’animaux, les reptiles, les oiseaux et les mammifères, ont permis de poser les bases d’une grammaire typographique hétéroclite dont les graisses, les courbes et les volumes provoquent et stimulent l’imagination », note le ministère de la Culture.

Et pour accompagner sa création lettrée, un site propose un bestiaire farfelu et imaginaire, pour inventer les créatures les plus folles et leur donner vie. La typographie a été placée sous licence CC BY ND 4.0, ce qui signifie autorisation de copier, distribuer et communiquer le matériel par tous moyens et sous tous formats pour toute utilisation, y compris commerciale. On pourra la télécharger à cette adresse à partir de 18h30.

Alice Savoie est créatrice de caractères, enseignante et chercheuse en histoire de la typographie. Elle est diplômée de l’École supérieure des arts appliqués Duperré, de l’École Estienne et de l’Université de Reading (Royaume-Uni) où elle a obtenu, en 2014, un doctorat en histoire de la typographie.



Elle enseigne et encadre des projets de recherche à l’Atelier National de Recherche Typographique de Nancy (ANRT), au Post Diplôme « Typographie & Langage » à l’École supérieure d’arts et de design d’Amiens (ésad) et à l’École nationale supérieure des beaux-arts de Lyon (Ensba Lyon).

Le caractère Faune, objet de la commande, mais aussi toutes les études, croquis et documents de mise au point et de réalisation ont rejoint la collection du Centre national des arts plastiques.









Régulièrement enrichie depuis 2010, la collection de design graphique comporte plusieurs ensembles de caractères typographiques et le Faune d’Alice Savoie y rejoint l’Infini de Sandrine Nugue, le Coline d’Émilie Rigaud, le Panorama de Jean-Baptiste Levée, le Camille de Malou Verlomme, le Minuscule de Thomas Huot-Marchand, le Colvert de Natalia Chuvatin, Jonathan Perez, Kristyan Sarkis et Irène Vlachou et le Bely de Roxane Gataud.

Alors, certes c’est le grand jour pour le répertoire typographique et la sainte création qu’il accueille, quand bien même l’intéressé reste modeste et refuse l'hommage. Mais c’est connu : si Saint Faune nie, passe c’t’oral !





Faune-DisplayBoldItalic