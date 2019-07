Federico Moccia, romancier italien, propose un roman collaboratif à ses lecteurs

« Quand je rencontre mes lecteurs, ils me disent toujours que même eux ont une histoire à raconter. Moi, je veux qu’ils aient l’occasion de publier également. C’est ainsi que le projet est venu », explique-t-il sur son site.« Tre metri sopra il cielo est un roman que personne ne voulait, alors je l’ai fait paraître à compte d’auteur. Le succès est venu, douze ans plus tard et m’a fait connaître à travers le monde. Je voudrais alors donner à chacun la chance de publier une histoire avec moi. »La Ragazza di Roma doit sortir quelque part en 2020, avec un pitch qui ne jalouse rien aux romans contemporains : Simone est invité chez un ami à Naples. Il manque la Saint-Valentin, mais sa petite amie Claudia est de toute manière prise par son boulot à Vérone. Son idée est alors de la rejoindre et la surprendre avec une demande en mariage des plus romantiques. Les choses seront loin de se passer aussi simplement — particulièrement après la rencontre avec une inconnue, originaire de Rome, dans un bus…Pour participer, c’est par ici , mais la maîtrise de l’italien semble un prérequis évident.Le projet d’écriture collaborative fait son apparition de temps à autre. En France, Édouard Brasey avait tenté l’aventure avec Anonymous , ouvrage proposant aux internautes de prendre part à la lecture et la relecture.Le projet a débuté avec un groupe privé sur Facebook, et une communauté restreinte de beta-readers, baptisés Anons, « qui m’ont aidé puissamment dans cette entreprise », insistait l’écrivain auprès de ActuaLitté.Chacun d’entre eux aura reçu le livre originel, avec la possibilité de commenter, par des remarques de fond autant que de forme, et se sont « complètement investis, avec un professionnalisme et une passion dignes des meilleurs éditeurs ». Un soutien tant professionnel que moral.