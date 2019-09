Féminicides : la France veut s'engager dans la violence contre les femmes

Esclave - Ira Gelb, CC BY 2.0 Esclave - Ira Gelb, CC BY 2.0

Stop aux #féminicides. Le 3 septembre 2019 – 3/9/19 – mobilisons-nous pour faire connaître le ☎ 3919 et lutter contre les #ViolencesConjugales #Réagir3919 pic.twitter.com/4JqGTjnqZF — Gouvernement (@gouvernementFR) August 30, 2019

Le 3/9/19 — écho intéressant au numéro mis en place pour les victimes de violence — se tiendra un Grenelle des violences conjugales. Ce dernier vise à lutter contre « les féminicides, avec la participation des ministres, des acteurs de terrains, des associations et des familles de victimes », indique le gouvernement.Présenté au début de l’été, ce rendez-vous se double actuellement d’une opération sur les réseaux sociaux, où l’on retrouve notamment l’autrice Tatiana de Rosnay, qui aux côtés de nombreuses autres personnalités, a prêté son image pour faire passer le message.Depuis le début de l’année 2019, on estime que 92 femmes sont mortes de violences conjugales. Le collectif féministe #NousToutes a signalé, ce samedi 31 août, que le 100e féminicide de l'année avait eu lieu et dénonce « l'inaction du gouvernement ».La secrétaire d’État, Marlène Schiappa a annoncé la création du Fonds Catherine, contre les féminicides, doté d’un million d’euros, destiné aux associations locales de terrains.En écho, on pourra retrouver l’ouvrage collectif On tue une femme —Le féminicide : histoire et actualités, paru en avril dernier aux éditions Hermann. Un panorama qui prend en comptes des données à travers l’Europe, les États-Unis, l’Asie et l’Afrique.« Dans l’immense majorité des sociétés, passées comme présentes, les femmes font l’objet de maltraitances avérées, de traitements iniques, et sont élevées dans une culture de l’infériorité. Les violences exercées contre elles, du mariage forcé aux coups répétés, sont des violences de genre qui induisent une sorte de banalité, voire d’impunité, conduisant au crime de sang. Le féminicide est un crime de haine contre les femmes en raison de leur sexe, pour ce qu’elles sont ou ce qu’elles représentent. »