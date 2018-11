Féministe, Balzac lancé à la défense des femmes mariées trop jeunes

#AUDIOLIVRE – Entre cette liberté qui rime avec amant et aventure, et oppression d’une société qui entend la voir demeurer dans le droit chemin, la femme de trente ans est une perle de Balzac. Probablement l’ouvrage le plus engagé dans la défense de la condition des femmes, mariées trop tôt, malheureuses trop longtemps.











Le destin tragique de la femme de 30 ans est aussi affreusement banal : Julie d’Aiglemont est mariée à un homme qu’elle n’aime pas. Malheureuse et délaissée, la seule façon pour elle de ne pas subir son mariage, est de tomber amoureuse d’un autre.

Mais de morts malencontreuses en amours contrariées, ses amants et enfants illégitimes ne lui permettront pas d’échapper réellement au contrat auquel elle n’a eu d’autre choix que de se soumettre. Cette sombre histoire, résolument moderne, est sans doute le roman le plus engagé de Balzac, qui dénonce avec force et justesse l’oppression qui pèse sur les femmes.



« Le mariage, institution sur laquelle s’appuie aujourd’hui la société, nous en fait sentir à nous seules tout le poids : pour l’homme la liberté, pour la femme des devoirs. Nous vous devons toute notre vie, vous ne nous devez de la vôtre que de rares instants. Enfin l’homme fait un choix là où nous nous soumettons aveuglément. Oh ! Monsieur, à vous je puis tout dire. Hé bien, le mariage, tel qu’il se pratique aujourd’hui, me semble être une prostitution légale. De là sont nées mes souffrances », écrit Honoré de Balzac.



La Comédie humaine, toujours si vivante



Romancier, dramaturge, essayiste, critique, journaliste, éditeur, imprimeur, homme aux activités multiples et à l’inépuisable énergie, Honoré de Balzac (1799-1850) est l’auteur d’une œuvre monumentale, La Comédie Humaine, composée de 90 romans et nouvelles mettant en scène plus de 2000 personnages.

Cette œuvre, inachevée, qui explore et transcende registres et genres, réalisme, romantisme, fantastique, philosophique, études des mœurs et des passions humaines, ambition, pouvoir, argent, a été immédiatement reconnue comme majeure, et a fait de son auteur l’un des plus célèbres romanciers de la littérature française.



Ariane Ascaride fait des études de sociologie à Aix-en-Provence où elle rencontre Robert Guédiguian, qui deviendra son mari et avec lequel elle forme un couple indissociable. Ils sont alors tous les deux des militants engagés. Elle monte à Paris et intègre le Conservatoire national d’art dramatique sous la direction d’Antoine Vitez et de Marcel Bluwal.

Elle débute au théâtre, joue quelques rôles au cinéma, commence à tourner dans les films de Robert Guédiguian, et c’est son rôle dans Marius et Jeannette qui lui vaut le César de la meilleure actrice en 1997. En 2017, ils tournent La Villa, leur dix-neuvième lm ensemble.



