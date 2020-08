Femmes puissantes : France Inter et Les Arènes publient Léa Salamé

Coanimatrice de la Matinale de France Inter depuis cinq ans maintenant, Léa Salamé signe ici un livre au croisement de ses métiers. Voilà en effet quatre ans qu’elle intervient également sur France 2, dans l’émission politique, et sur Stupéfiant, le magazine culturel du lundi soir, sur la même antenne.Aux Arènes, en coédition avec France Inter, sortira donc un livre d’entretiens, accompagné d’un cahier photo.Le féminin et la puissance : quand un sujet rencontre son époque. Lorsque, à l’été 2019, Léa Salamé donne rendez-vous aux auditeurs de France Inter avec des entretiens intimistes autour de la puissance des femmes, personne n’imagine l’impact de ces émissions. ( à retrouver en podcast Elles battent aussitôt des records d’écoute et suscitent des milliers de commentaires enthousiastes. Ces entretiens frappent par la liberté et l’authenticité de ses questions autour de la puissance des femmes : quelle est sa nature ? Comment l’exercent-elles ? Quels sont les rapports entre féminité et pouvoir ? Comment ces femmes se sont-elles construites ?Dans un texte personnel, en ouverture du livre, Léa Salamé se raconte pour la première fois.De sa naissance à Beyrouth pendant la guerre, jusqu’à son arrivée à la matinale de France Inter, elle revient sur son parcours d’exilée et la façon dont elle s’est imposée au sein d’un monde d’hommes. Elle raconte aussi comment ces entretiens avec des « femmes puissantes » l’ont profondément changée.[à paraître 9/09] Léa Salamé — Femmes puissantes — France Inter/Les Arènes — 9791037501226 – 20 €