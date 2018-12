Fermeture de la librairie de Provence “atteinte à l’identité culturelle d’Aix”

© Libraire de Provence





Une pétition, sur internet, le geste est presque désespéré, mais a le mérite d’exister, parce que les lecteurs « sont abasourdis et révoltés ». Et d’interpeller mécènes et collectivités locales, pour que la librairie persiste.« La maison Eyrolles est aux prises avec 5 propriétaires des murs différents. Aidons Eyrolles, qui possède la librairie, aidons ses 21 employés, aidons les lecteurs petits et grands à maintenir cette institution culturelle aixoise dans ses murs », dit la pétition.Un appel qui a été devancé par la députée de la 14e circonscription des Bouches-du-Rhône Anne-Laurence Petel. Cette dernière, dans un communiqué diffusé ce 13 décembre, déplore l’accumulation de fermetures dans la région : « Après la librairie du Dragon, Makaire, la librairie Forum Harmonia Mundi ou encore Vents du Sud, c’est une autre institution culturelle de notre ville qui va aujourd’hui disparaître. »Pour elle, impossible d’accepter cette clôture sans réaction : la disparition des librairies indépendantes « constitue une atteinte à l’identité culturelle d’Aix-en-Provence ». Gardiennes d’une littérature accessible et d’un conseil professionnel, les librairies doivent bénéficier d’un soutien, notamment pour ce qui touche à la hausse des loyers en centre-ville.

Aix : La Librairie de Provence

met finalement la clé sous la porte

La municipalité sera tenue responsable si le centre-ville devient « le paradis des franchises et des grandes enseignes ». Si la librairie, comme secteur, n’est pas protégée, c’est la cité qui perd son « cœur authentique ».La députée LRME a écrit au maire pour qu’il s’empare du dossier, et qu’il intercède « auprès des propriétaires des murs afin que puissent être étudiées toutes les pistes pour permettre la poursuite de l’activité de cette librairie emblématique du cours Mirabeau ».À suivre...