Fermeture des bibliothèques : comment assurer un service public culturel ?

Après l'annonce de la fermeture des crèches, écoles, collèges, lycées et universités le jeudi 12 mars dernier, pour limiter la propagation de l'épidémie du coronavirus, de nombreux bibliothécaires s'interrogeaient : qu'allait-il arriver ce lundi 16 mars ? La crainte d'un afflux massif de visiteurs porteurs sans pour autant présenter de symptômes, notamment les enfants, avait fait naitre un léger vent de panique parmi les personnels.Plusieurs villes, outre celles situées dans les foyers d'infection, avaient pris les devants , en ordonnant la fermeture des bibliothèques et d'autres équipements. Finalement, c'est la déclaration du Premier ministre Édouard Philippe, ce samedi 14 mars, qui aura mis fin aux interrogations : les bibliothèques se retrouvaient finalement concernées par les fermetures ordonnées par les autorités.Pour autant, une certaine activité continuera, vraisemblablement à domicile lorsque cela sera possible. L'Association des Bibliothécaires de France a produit une série de recommandations pour « assurer un minimum de service public culturel et informationnel ». Bien entendu, ces dernières s'appliqueront selon « la situation et [l]es possibilités de chaque bibliothèque ».Les services en ligne des différents établissements vont devenir cruciaux dans les prochaines semaines, indique l'association, avec une mise en avant des ressources numériques qui, selon l'ABF, devraient voir leurs accès étendus « hors de nos publics abonnés en collaboration avec les services idoines ».Le lien avec les usagers, d'une manière générale, devra être maintenu par l'intermédiaire de la boîte mail, des réseaux sociaux de la bibliothèque, d'outil de chat ou autre messagerie instantanée « pour échanger avec eux, les rassurer », indique l'association, notamment quant aux amendes liées au retard. Évidemment, l'ABF suggère fortement aux établissements de suspendre les éventuelles pénalités de retard...Pour les animations annulées, l'ABF propose « la visioconférence ou le live streaming » pour maintenir celles qui le peuvent. Par ailleurs, si les prêts semblent suspendus pour les prochaines semaines, l'Association des Bibliothécaires de France invite les professionnels à « faire le lien avec les organismes d’action sociale et les réseaux solidaires qui peuvent se faire le relais de service de portage à domicile ».Et ce, même si des mesures de confinement plus strictes pourraient compromettre, également, de tels services à l'avenir...