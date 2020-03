Fermeture du dépôt légal, report des parutions : l'édition à l'arrêt

Opération de confinement dans l'État de New York, le 14 mars

Chers lecteurs, chères lectrices,



Toutes les sorties de bandes dessinées sont reportées pour l'instant.

Nous pensons bien fort à nos amis libraires.



Prenez soin de vous. <3 pic.twitter.com/aFubxTzmtf — Éditions Delcourt (@DelcourtBD) March 16, 2020



« Je suis très triste de vous l’annoncer, mais nous avons pris la décision de repousser la sortie de mon prochain roman. Il se peut que le pays soit bientôt à l’arrêt, et que ce soit matériellement impossible de faire paraître de nouveaux livres », indiquait également Virginie Grimaldi, dont le prochain livre, Et que ne durent que nos moments doux est également ajourné.



« Je le tourne dans ma tête depuis des jours, je sais que l’on a besoin de distractions, mais le bilan humain qui nous attend me préoccupe plus que tout le reste. »



Si le Centre national du Livre a fermé ses portes, ses activités se poursuivent toutefois, comme l'a annoncé l'établissement : les différentes commissions et comités maintiennent leurs réunions, qui se dérouleront toutefois de manière dématérialisée.



Signe particulièrement fort de cet arrêt de l'édition, le service du dépôt légal de la Bibliothèque nationale de France a annoncé la suspension de la collecte et du référencement des documents, mais aussi de l'attribution des ISSN et ISBN, les plaques d'immatriculation des livres en France.



Nous avons tenté de joindre l'AFNIL, l'Agence Francophone pour la Numérotation Internationale du Livre, qui attribue aussi des ISBN, pour connaitre leurs modalités d'activité dans les prochaines semaines, sans succès.

C'était attendu, et plusieurs maisons d'édition le confirment depuis ce lundi 16 mars : après la fermeture des librairies, l'édition se met à l'arrêt. Les attachés de presse ont prévenu : « J'ai demandé aux éditeurs et éditrices de stopper les envois de livres papier, d'une part parce que je sais que nombre d'entre vous ne sont pas à leur bureau, d'autre part parce que j'ai une grosse incertitude sur les envois postaux (de plus, dans certaines maisons, il n'y a tout simplement personne pour procéder à l'expédition) », indique Gabriel Lucas, de l'agence La Bernique, qui tient les PDF des ouvrages à disposition des journalistes et chroniqueurs.D'autres, comme l'agence Trames, proposent des envois de livres numériques : si les flux postaux seront ralentis, cette solution sera viable tant qu'ils seront maintenus. « Nous restons à votre disposition si vous souhaitez recevoir un visuel de couverture, une photo d’auteur(e), ou tout simplement un livre numérique pour vous changer les idées », précisent les fondatrices.Si chacun souhaite valoriser et prendre connaissance des œuvres à paraitre, il faudra toutefois prendre son mal en patience : le report des parutions est inévitable, et a été confirmé par de nombreuses maisons d'édition. Les éditions Gallimard annoncent ainsi un report de « la parution de l’ensemble des ouvrages programmés au début du printemps, à compter du 26 mars jusqu’à fin avril ».Également dans le giron de Gallimard, les éditions BD Futuropolis confirment elles aussi le report, tout comme les éditions Delcourt.À terme, ces reports vont toucher l'ensemble de l'édition, avec un effet de décalage prévisible également sur la parution des nouveautés dans les mois qui suivront la fin de l'épidémie de coronavirus. En effet, plusieurs maisons, dont Grasset, Gallimard à nouveau ou les éditions du Seuil demandent de ne plus envoyer de manuscrits ou de se déplacer pour en déposer à des sièges qui sont, de toute façon, fermés.Pour les maisons d'édition qui acceptent l'envoi de manuscrits au format numérique, la situation sera sans doute moins bouleversée, avec la possibilité de rattraper les lectures, sans doute.Parfois, les auteurs eux-mêmes annoncent le report de la parution de leurs livres, à l'image de Joël Dicker, qui évoque son prochain roman, L'Énigme de la chambre 622 (Éditions de Fallois).