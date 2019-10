Fête Noël avec Harry Potter : de la magie plein la maison

De la magie sous toutes ses formes !

< >

Mardi 15 octobre. Quelque part dans Paris. Il suffit de quelques pas pour s’immerger rapidement dans le monde de la licence et des produits dérivés. Sauf que Warner Bros et Harry Potter, c’est une histoire d’amour qui dure depuis quelques années maintenant — c’est en 2001 que Harry à l’école des sorciers sort sur les écrans. Et dix ans plus tard, Les reliques de la mort viendront clore le cycle.Depuis, d’autres adaptations sont venues enrichir l’univers des petits sorciers : on ne compte plus les produits dérivés qui jettent les ponts entre le monde fictionnel de JK Rowling et la passion de fans totalements Moldus… pardon, mordus. Des fans mordus.Le principe ici était simple : exposer les différents coffrets de films, jouets, mais également accessoires (écharpe infinie Poufsouffle, cravate serdaigle, écharpe serpentard, etc.) ou encore figurines et jouets (Lego s’en donne à cœur joie sur le sujet), qui accompagneront les fêtes de fin d’année. Tout s’y retrouve, y compris la fameuse cape d’invisibilité, qui par une petite astuce technique, permet véritablement de se rendre invisible pour les yeux…Car quand on est fan d’Harry, on le sait : on ne voit bien l’essentiel qu’avec le cœur. Ici, c’est pareil.Évidemment, l’enjeu majeur, ce sera la sortie vidéo d’un coffret réunissant les 10 films — 8 de Harry et 2 autour des Animaux fantastiques — proposés en Blu-ray ou DVD (entre 60 et 80 €). Un autre coffret intégral contenant une peluche Harry sera également de la partie.Si les accessoires comme les baguettes, cartes de vœux, ou encore carnet Beedle le barde constitueront des petits cadeaux plus personnels, les baguettes magiques, elles, devraient faire mouche.Coup de cœur tout particulier pour le calendrier de l’avent qui contient quelques peluches et goodies, parfait pour prendre patience avec le grand matin de Nouyel !Outre Lego qui démultiplie donc les constructions à réaliser pour réinventer des histoires Potter, notons deux nouvelles poupées chez Mattel, sous l’estampille Harry Potter Bal de Noël : Harry, Hermione et leurs amis, se sont parés de leurs plus beaux atours.En somme, si le gros barbu en rouge et blanc doit être prochainement contacté, Wizarding World a amplement de quoi faire déborder sa hotte… Et on ne vous a pas tout dit : Batman a célébré son 80e anniversaire . Et Warner, qui possède la maison d'édition DC Comics, a également quelques suprises à réserver...