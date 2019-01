FIBD 2019 : soutien au 9e art et développement des ventes de droits

FIBD 2019 - Le Centre national du livre (CNL) accroît son soutien financier au Festival d’Angoulême, à l’occasion de sa 46e édition, qui se tient cette année du 24 au 27 janvier 2019. Le CNL réaffirme ainsi son intérêt pour la manifestation, qui associe tous les acteurs du livre et rémunère les auteurs participant aux débats.





Cette année, l'aide annuellement versée par le CNL au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême est portée à 125.000 €. A cela s'ajoute une subvention exceptionnelle du CNL et de la Région Nouvelle-Aquitaine qui versent 50.000 € chacun cette année au Marché international des Droits et des licences, sommes consacrées au renforcement et à l’extension de l’exportation de la bande dessinée francophone.





Le président du CNL, Vincent Monadé sera, pour l'occasion, en déplacement à Angoulême à partir de ce mercredi 23 janvier. Il inaugurera, le jeudi 24 janvier à 19h, le Marché international des Droits et des licences, où se retrouvent chaque année les professionnels du monde entier pour nouer des contacts et négocier des droits sur des œuvres de bande dessinée.



Cette année également, 12 albums sélectionnés pour les prix du 46e Festival international de la Bande Dessinée d’Angoulême ont bénéficié d'une aide du CNL. Pour Vincent Monadé, « cette sélection met en lumière l’expertise de la commission BD du CNL et l’engagement de l’établissement en faveur de cet art majeur ».





Voici les albums soutenus par le CNL :



En Sélection officielle :



Alice dans le Sussex de Nicolas Mahler, traduit de l’allemand par Aurélie Marquer, aux éditions L’Association

Deux femmes de Song Aram, traduit du coréen par Yeong-hee, aux éditions Ça et Là

Istrati ! de Golo, aux éditions Actes Sud BD

Kimi le vieux chien de Nylso, aux éditions Misma

Moi, ce que j’aime c’est les monstres de Emil Ferris, traduit de l’anglais (USA) par Jean-Charles Khalifa, aux éditions Monsieur Toussaint Louverture

Voyages en Egypte et en Nubie de Giambattista Belzoni (tome2) de Grégory Jarry, Lucie Castel et Nicole Augereau, aux éditions FLBLB



En Sélection Patrimoine :



Charivari ! de Maki Sasaki, traduit du japonais par Léopold Dahan, aux éditions le Lézard Noir

The game et autres histoires 1968-1970 de Guy Peellaert, aux éditions Prairial



En Sélection Polar SNCF :



Les visés de Giacomo Nanni et Thomas Gosselin, aux éditions Cambourakis

Villevermine tome 1 L’homme aux babioles de Julien Lambert, aux éditions Sarbacane



En Sélection BD/jeunesse :



Anders et le volcan de Gregory Mackay, aux éditions The Hoochie Coochie

Les aventures de Hong Kiltong de Yoon-Sun Park, aux éditions Misma