Fiction, non fiction, jeunesse : les livres les plus vendus en 2017 au Canada

Qui dit fin d'année dit liste des meilleurs livres, ou liste des meilleures ventes, les unes et les autres ne se ressemblant pas forcément... Mais aussi liste de cadeaux ! BookNet Canada, qui établit les ventes de livres dans le pays, a publié le top 10 des meilleures ventes 2017 dans les catégories fiction, non fiction et littérature jeunesse...

Fiction :

Non fiction :

Jeunesse :

Ce classement des meilleures ventes couvre les ventes d'exemplaires imprimés sur 48 semaines, du 2 janvier 2017 au 3 décembre 2017.The Woman in Cabin 10 de Ruth Ware (traduit en La disparue de la cabine n°10 par Fleuve Noir, parution en janvier 2018)Origin de Dan Brown (Origine, Dan Brown, JC Lattès, traduit par Dominique Defert)The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, édition collector (La servante écarlate, Margaret Atwood, Robert Laffont, traduit par Sylvaine Rue)The Whistler de John GrishamThe Alice Network de Kate QuinnInto the Water de Paula Hawkins (Au fond de l'eau, Paula Hawkins, Sonatine, traduit par Corinne Daniellot)The Handmaid's Tale de Margaret Atwood, édition simple (La servante écarlate, Margaret Atwood, Robert Laffont, traduit par Sylvaine Rue)Camino Island de John GrishamA Column of Fire de Ken Follett (Une colonne de feu, Ken Follett, Robert Laffont, traduit par Dominique Haas)The Nightingale de Kristin Hannah (Le chant du rossignol, Kristin Hannah, Le livre de poche, traduit par Matthieu Farcot)The Subtle Art of Not Giving a F*ck de Mark Manson (L'art subtil de s'en foutre ; un guide à contre-courant pour être soi-même, Mark Manson, Eyrolles)The Sun and Her Flowers de Rupi KaurMilk and Honey de Rupi Kaur (Lait et miel, Rupi Kaur, Charleston)You Are a Badass de Jen Sincero (Tu vas tout dé-chi-rer, Jen Sincero, Marabout)Lion de Saroo BrierleySapiens de Yuval Noah Harari (Sapiens ; une brève histoire de l'humanité, Yuval Noah Harari, Albin Michel, traduit par Pierre-Emmanuel Dauzat)Guinness World Records 2018 de Guinness World Records StaffOh She Glows Every Day d'Angela LiddonWhat Happened de Hillary Rodham Clinton (Ça s'est passé comme ça, Hillary Rodham Clinton, Fayard)Astrophysics for People in a Hurry de Neil DeGrasse Tyson (Petite excursion dans le cosmos, Neil DeGrasse Tyson, Belin)Dog Man Unleashed de Dav PilkeyWonder de R. J. Palacio (Wonder, R. J. Palacio, Pocket)The Getaway de Jeff Kinney (Journal d'un dégonflé t.12 ; sauve qui peut !, Jeff Kinney, Seuil Jeunesse)A Tale of Two Kitties de Dav PilkeyLove You Forever de Robert Munsch, illustré par Sheila McGrawFive-Minute Peppa Stories, illustré by EonePokémon de Cris SilvestriEverything, Everything de Nicola Yoon (Everything everything, Nicola Yoon, Hachette Jeunesse)Oh, the Places You'll Go! de Dr. SeussThe Adventures of Captain Underpants by Dav Pilkey (Les aventures de Superslip, Dav Pilkey, Bayard Jeunesse)