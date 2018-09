Fidèle client de la librairie, il la gagne lors d'une loterie

Bookends Bookshop, situé dans la ville de Cardigan, à l'ouest du pays de Galles, a connu quatre années de vie, belle et mouvementée. Paul Morris, fondateur de la librairie, souhaite toutefois changer d'air. Plutôt que vendre son établissement, il a proposé aux clients qui dépensaient plus de 20 £ dans sa boutique de participer à une loterie. À la clé ? Les clés de la boutique. Pas d'arnaque, promis.





La librairie Bookends Bookshop (via Facebook)





Il aurait pu en tirer, selon ses estimations, 30.000 £ à la vente, mais Paul Morris, satisfait de son parcours professionnel et des 4 dernières années passées à faire tourner la boutique, a préféré offrir les murs de sa librairie. Pour choisir l'heureux nouveau propriétaire, il a fait confiance au hasard, et a organisé une grande loterie : au cours des trois derniers mois, tout client qui dépendait plus de 20 £ au cours d'un passage dans sa boutique avait le droit de prendre son ticket.

L'heureux gagnant, originaire des Pays-Bas, se nomme Ceisjan Van Heerden. « J'ai pensé à vendre la librairie », explique Morris au Gardian, « mais j'ai finalement préféré donner à quelqu'un une opportunité qu’il n’aurait peut-être pas eue autrement. Le principe était de s'assurer que le magasin reste entre de bonnes mains. »

Sur ce point, le propriétaire affirme qu'il n'est pas déçu : Van Heerden est un habitué de la librairie, et il s'était montré très intéressé par la possibilité d'hériter de la boutique. Le gagnant n'était pas présent lors de l'annonce du résultat, mais s'est ensuite déclaré « abasourdi » par le lot qu'il avait remporté : il avait acheté son ticket après avoir croisé une équipe TV qui faisait un reportage au sein de la librairie sur la loterie de Morris.



Le nouveau gérant de Bookends Bookshop prendre possession des lieux le 5 novembre prochain, avec un ami venu d'Islande, qui déménage pour l'occasion.

Paul Morris, qui souffre d'ostéo-arthrite et prend donc une retraite anticipée, se dit très heureux de l'aventure qu'il a vécue entre les murs de la librairie. Il avait lui-même ouvert son commerce d'une manière un peu inhabituelle, en rachetant les 18.000 livres d'un libraire retraité...





via The Guardian, Tivyside Advertiser