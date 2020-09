Filière livre : 4,7 millions € du CNL débloqués pour éditeurs et libraires

4,2 millions € pour les éditeurs indépendants

Une subvention en faveur des librairies francophones

crédit photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0

Pour les premiers, 4,2 millions €, visant à « soutenir financièrement les entreprises les plus fragilisées par les conséquences de la crise sanitaire ». Pour les seconds, 0,5 million pour « accompagner les librairies francophones à l’étranger pendant la reprise progressive de leur activité ». Tout cela s’inscrit dans le cadre du Plan de relance, que Roselyne Bahchelot-Naquin présente actuellement — à travers le PLF.Le conseil d’administration a voté une subvention exceptionnelle à la relance des maisons d’édition ayant pour but de soutenir financièrement les entreprises les plus fragilisées par les conséquences de la crise sanitaire du Covid-19.Cette subvention constitue un fonds de soutien qui pourra être abondé par les collectivités territoriales.Sont éligibles les maisons d’édition qui réalisent un chiffre d’affaires global compris entre 0,5 et 10 M€. Ces maisons d’édition doivent également réaliser au moins 50 % de leur chiffre d’affaires par la vente de livres neufs en librairie.La subvention, non renouvelable, est comprise entre un montant minimal de 10 000 euros et un montant maximal de 200 000 euros. Elle ne peut excéder 2 % du chiffre d’affaires global du demandeur. Le montant des aides accordées aux maisons d’édition en société adossées à un groupe d’édition est au maximum de 300 000 euros par groupe et de 200 000 euros par maison d’édition.Les collectivités territoriales peuvent décider d’abonder le fonds pour permettre d’augmenter les subventions allouées. Les subventions allouées à des maisons d’édition installées dans les régions ayant abondé le fonds seront alors majorées par le CNL.Les demandes sont à déposer sur le portail numérique des demandes d’aides du CNL jusqu’au 29 octobre 2020.Le conseil d’administration a décidé de créer une nouvelle subvention exceptionnelle à la relance des librairies francophones à l’étranger. Cette subvention a pour but d’accompagner les librairies francophones à l’étranger pendant la reprise progressive de leur activité.Sont éligibles toutes les librairies dont le siège social et les établissements sont implantés hors du territoire français (librairie francophone ou librairie internationale) et dont le chiffre d’affaires lié à la vente de livres français représente au moins 50 % du chiffre d’affaires total. Le demandeur doit avoir bénéficié d’une aide du CNL dans les 10 années précédentes ou être agréé « librairie francophone de référence ».Le montant de la subvention exceptionnelle de relance des librairies francophones est compris entre un montant minimal de 3 000 euros et un montant maximal de 30 000 euros.L’aide sera ouverte aux libraires jusqu’au 29 octobre 2020.