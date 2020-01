Fils de Tolkien, Christopher est décédé

Héritier de 50 années d’archives quand son père mourut, Christopher a, toutes ces années durant, maintenu une image forte de l’œuvre laissée. Lui qui, dès l’enfance, aura grandi et évolué dans le monde de la Terre du Milieu.Directeur général de la Tolkien Estate, société fondée en 1996, il a géré le patrimoine et les cessions de droits. Depuis des années, il travaillait dans le sud de la France à l’édition des œuvres.Il avait fait paraître La Légende de Sigurd et Gudrún (en 2009), lais qui s’inspirait de l’histoire de Sigurd ainsi que La chute d’Arthur (en 2013), sur le thème du cycle archiconnu. Il avait supervisé l'ensemble des publications posthumes avec une extrême attention.Il avait fait sensation en s’exprimant sur la trilogie de Peter Jackson, émettant quelques réserves sur les liens entre les films et les ouvrages dont ils sont inspirés. La famille Tolkien avait été beaucoup éprouvée : Christopher et son propre fils, Simon, avaient eu de violentes disputes à propos du film. Var Matin indique qu’il était un habitant des plus discrets, dans la ville d’Aups.