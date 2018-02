Finalement, pas de suite pour le cycle du Trône de fer en 2018

George R.R. Martin est le meilleur ennemi des amateurs de son cycle du Trône de fer, à l'origine de la série à succès de HBO, Game of Thrones. Chaque année depuis 2011, date de publication du dernier roman, il promet la suite. Et chaque année, il revient sur son annonce. Ainsi, 2018 ne verra pas la publication de The Winds of Winter, suite du cycle du Trône de fer. Mais Martin a une bonne nouvelle, malgré tout...

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est assez simple de poser des questions à George R.R. Martin : ne vous attendez pas à des spoils sur la suite de Game of Thrones, mais l'écrivain de fantasy le plus en vue du moment tient depuis des années un blog, et il répond souvent dans les commentaires de celui-ci. Sous

, une discussion s'est ainsi engagée sur le prochain tome du cycle du Trône de fer,

.

Un des lecteurs du blog de Martin a ainsi eu l'audace de poser une question relative au cycle du Trône de fer — Martin a parfois des réactions épidermiques à ce genre de demandes —, et l'auteur s'est fait une joie de lui répondre : « Fire & Blood est prévu [pour cette année]. » Malheureusement, Fire & Blood n'est pas un nouveau tome du cycle, mais une encyclopédie consacrée à l'univers Game of Thrones.

« Le premier volume sera bientôt terminé. Le second est à peine commencé », précise ensuite George R.R. Martin. Cette encyclopédie sera une version bien plus développée du livre Game of Thrones — Les Origines de la saga (The World of Ice and Fire : The Untold History of the World of A Game of Thrones, paru en 2014 chez Huginn & Muninn en France), avec de nombreux textes inédits, promet Martin.

Ce premier volume de l'encyclopédie, que Martin avait présenté l'année dernière, « couvrira l'histoire de Westeros, depuis la conquête d'Aegon jusqu'à la régence de l'enfant-roi Aegon III (le Fléau des Dragons). Il est déjà bien avancé, et inclura pour la première fois un récit complet et détaillé de la Danse des Dragons, la guerre civile des Targaryen. »

Si G.R.R. Martin a révélé tant d'informations sur Fire & Blood, c'est aussi parce qu'il ne dit rien sur The Winds of Winter, le prochain tome de son cycle... Certains amateurs assurent que Martin profite de 2018 pour peaufiner son texte, mais attend aussi pour faire coïncider ce nouveau tome avec l'ultime saison de la série HBO, attendue pour 2019...Malin, le Martin.