Fini d'hiberner, les Nounours des Gobelins de retour dans les rues de Paris

(via Les Nounours des Gobelins - Facebook)





Après être parti se reposer à la fin du mois de janvier , les fameux nounours des Gobelins font leur retour dans les rues de la capitale. Du haut de leur 1,40 mètre, les oursons ont su toucher la population parisienne et les touristes les plus curieux.C'est à Philippe Labourel, libraire depuis 1993 à l'avenue des Gobelins (Paris 13e), que l'on doit l'apparition de ces doudous grandeur nature. Le premier d'entre eux, souvenez-vous, avait été repéré en juin 2018, en pleine saison de Coupe du monde.Visiblement, le libraire a donné le feu vert à nos nounours puisqu'ils ont envahi sans scrupule les bonnes vieilles terrasses de café et autres arrêts de bus. Ils ont été pris en flagrant délit grâce à nos appareils photo. D'autres doivent encore essayer de se cacher dans les rues de Paris, n'hésitez pas à les débusquer !