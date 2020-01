Fini les clubs de lecture, place aux soirées Tupperlivre !

À quand le livre en bocal ? - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Un choix très méticuleux

La Bergerie, d'Aline Berger

La toute première expérimentation du principe s’est déroulée dans la librairie Nouvelle pages , le 19 décembre dernier. Située dans la ville de Carouge (Suisse, proche de Genève), la libraire Véronique Rossier a accueilli Aline Berger, sous l’étiquette Librairie La Bergerie. Une grande aventure, inédite.Véronique Rossier, jointe par ActuaLitté, explique connaître Aline Berger « depuis longtemps. Elle avait une librairie voilà plus d'une vingtaine d'années, spécialisée dans les livres rares à Lausanne ». L’invitation avant Noël, période propice aux achats de livres, aura donné lieu « à une magnifique soirée autour des ouvrages de la Guilde du livre. Des objets magnifiques de l’éditeur Albert Mermoud, avec un papier qui ne jaunit pas malgré les années »Et pour son plus grand plaisir, la librairie est « devenue auditrice, dans ma propre librairie. C’était un plaisir de l’écouter, tant elle est attentive aux textes, avec des choix très méticuleux ».Mais de cette première, allait surtout découler un concept qu’Aline Berger nous relate. Le principe reprend précisément celui des soirées tupperware, mais avec des livres. « Proposez-nous un thème, invitez vos amis — et la Bergerie se déplace chez vous », indique-t-elle. Sur son site , elle précise : « Chaque livre attend son lecteur, son amateur — et réciproquement. Chaque livre mérite donc d’être défendu. » Et le mieux était encore de se rendre chez les lecteurs et lectrices, avec une liste de livres sous le bras, dans un modèle qu’elle qualifie de « librairie en chambre », ou plus légèrement, « soirée Tupperlivres ».Car les titres proviennent d’un fonds de 15.000 livres dont La Bergerie dispose, et la prochaine rencontre s’effectuera dans le café-bar Les 4 coins , à Genève. Le choix s’est porté cette fois sur un autre éditeur, Robert Morel, « que j’aime à la folie », nous lance-t-elle. « Mais c'est aussi une manière plus conviviale de rencontrer des lecteurs : quand ils viennent au dépôt, il est plus difficile de chiner ou parcourir les ouvrages que j'ai accumulés. »Pour la suite, en somme, ne manquent plus que les curieux, intéressés par le projet : « Les lecteurs pourront me donner des sujets ou me laisser le choix des armes, si l’on peut dire. » Ensuite, le nombre de livres proposés pourra varier, suivant le format — et le poids, la libraire de chambre ne se déplaçant pas en voiture !Le tout avec une commission sur les ventes, pour celles et ceux qui accueilleront ces rencontres. « Ce sont avant tout des idées originales que je cherche, pour me démarquer : le clin d’œil aux tupperwares, cela parlera à tout le monde. » Et avec beaucoup de respect et d'humour, rien n'empêchera de mettre les livres en boîte...