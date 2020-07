Finie La Dispute sur France Culture

Photo : Christophe Abramowitz / Radio France

Au cours du confinement, La Dispute avait cédé sa place, au même titre que d’autres émissions : la crise sanitaire l’emportait sur les possibilités de discussions traditionnelles autour du théâtre, de la littérature, opéra, cinéma, musique, et on en passe, mais on n’en oublie aucun…ActuaLitté a tenté de joindre l’animateur de La Dispute, pour obtenir plus de précisions, sans avoir de réponse encore.Parmi les dernières émissions, celle du 23 mai compte parmi les plus touchantes : elle retrace l’aventure des fabuleux monstres d’Alberto Manguel.