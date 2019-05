Finlande : une bibliothèque débarrasse les livres de leur film plastique

Kuopio est la huitème ville de Finlande en nombre d'habitants.

La directrice de la Finnish Library Society va jusqu’à qualifier cette initiative locale de « révolutionnaire ». Et, il n’y a pas que la planète qui est contente, puisque cette initiative permettrait d’économiser du temps et de l’argent, sans compter que l’absence de couverture plastique facilite le processus de recyclage.La bibliothèque de Kuopio a dit qu’elle changerait toutefois d’avis si les livres sans couverture plastique se révélaient d’une durée de vie inférieure.Dans le même temps, en France, on a trouvé une solution originale au problème …Le livre Zéro plastique on s’y met chez Hachette Nature est acheminé aux librairies généreusement emballé de… plastique. On s'y met certes, mais pas tout de suite visiblement.via yle