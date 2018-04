Fire & Blood, le nouveau George R.R. Martin, prévu pour le 20 novembre 2018

Les amateurs de la prose de George R. R. Martin ont appris à prendre leur mal en patience, dans la douleur. Mais leur auteur favori vient de fixer une limite à leur attente : Fire & Blood, son prochain livre, sera disponible le 20 novembre 2018. Attention, toutefois, il ne s'agit pas de la suite de la saga du Trône de Fer, mais d'un ouvrage sur l'histoire de Westeros.

Tout est bon à prendre pour les fans de Game of Thrones : avec Fire & Blood, ils pourront se replonger dans l'histoire de Westeros, 300 ans avant la saga du Trône de Fer, pour tout savoir de cet univers et des différentes lignées, monstres, héros et fourbes qu'il abrite.

« L'Archimestre Gyldayn a finalement terminé et rendu la première moitié de son histoire monumentale des rois targaryens de Westeros », indique ainsi George R. R. Martin sur son blog. « J'ai vu le manuscrit de l'archimestre. Puisqu'il l'a écrit sur du vélin à la plume d'oie, il m'a demandé de l'aider à le retranscrire dans un format plus moderne : Wordstar 4.0 sur un ordinateur DOS. »

Martin promet un millier de pages ou presque, et « beaucoup de dragons ». Petit plus, Fire & Blood sera illustré par Doug Wheatley, avec 75 illustrations, décompte Martin. Fire & Blood « n'est pas un roman », affirme l'auteur sur son blog, mais il ne s'agit pas non plus d'une histoire canonique pour Le Trône de Fer. Dans ses récents posts de blog sur le livre, Martin s'était fait attraper par des amateurs qui lui reprochaient certains faits non conformes à l'histoire de Westeros (!).





Illustration de Doug Wheatley





« Très bien. Appelons plutôt cela une “histoire imaginaire”. Le point essentiel étant “histoire” », affirme Martin, qui explique avoir voulu recréer un récit historique mâtiné de créations, comme les historiens ont pu le faire au cours des siècles...

Cela étant mis au clair, George R. R. Martin retourne plancher sur The Winds of Winter, la vraie suite de Game of Thrones...