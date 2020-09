Fiscalité, soutien aux bibliothèques, tarifs postaux : l'édition plaide pour la relance

Photographie : Alan Levine, CC BY 2.0

Dans le monde entier, le secteur de l'édition n'aura pas échappé aux effets de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 : l'UIE fait état d'une baisse du chiffre d'affaires allant de 50 à 80 % pour un certain nombre de maisons d'édition, selon les pays. Une étude est en cours auprès des sociétés membres de l'organisation, et de futures données permettront de cerner les problèmes.La Fédération des Éditeurs Européens (FEE/FEP) avait déjà proposé un petit panorama de la situation, en relevant des ventes de livres au sein des librairies en baisse de 75 à 95 % , en fonction des pays.L'Union internationale des éditeurs propose d'ores et déjà quelques mesures à mettre en place, dans une communication à destination des différents gouvernements. L'organisation invite ainsi les gouvernements à soulager les libraires dans le règlement de leur loyer, mais aussi à leur accorder plus facilement des crédits d'impôt, ainsi qu'aux structures éditoriales.Par ailleurs, augmenter le montant des aides aux petites et moyennes maisons d'édition, ainsi que le soutien à l'organisation d'événements autour du livre, permettra d'entretenir l'intérêt pour le livre, ainsi que la pertinence des programmes éditoriaux. Des programmes de soutien à la traduction et à l'export, par l'intermédiaire de subventions, devront aussi être mis en œuvre.Pour faciliter la vente de livres, l'UIE invite les gouvernements à abolir toutes formes de taxes sur le livre, quel qu'en soit le format, mais aussi à distribuer plus largement des chèques-livres. À ce titre, la distribution des ouvrages imprimés devra être facilitée par la mise en place de tarifs postaux avantageux, une demande récurrente des éditeurs français depuis plusieurs années.L'UIE ajoute à ces soutiens à la librairie et à l'édition une aide nécessaire aux bibliothèques, dans le renouvellement de leurs collections.Enfin, plus généralement, le secteur de la création sera aidée par des mesures économiques adressées aux auteurs, éditeurs et traducteurs. Et la lutte contre le piratage et la contrefaçon ne pourra pas faire de mal, ajoute l'UIE.