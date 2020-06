Flammarion : création de Mialet Barrault Éditeurs, porté par le nouveau Jean Teulé

C'était attendu, c'est désormais confirmé : depuis le départ de Betty Mialet et Bernard Barrault des éditions Julliard, le petit monde de l'édition parisienne retenait son souffle. En novembre dernier, Vanessa Springora, éditrice et auteure du Consentement, prenait leur place à la direction des éditions Julliard , filiale du groupe Editis.À l'époque déjà, des rumeurs courraient sur la suite des carrières de Betty Mialet et Bernard Barrault au sein du groupe Flammarion. Anna Pavlowitch, Présidente des Éditions Flammarion, les confirme désormais : « Nous sommes très heureux d’accueillir Betty Mialet et Bernard Barrault qui incarnent si parfaitement le métier d’éditeur », indique-t-elle dans un communiqué.Betty Mialet et Bernard Barrault défendront essentiellement des romanciers français contemporains et annoncent entre dix et quinze titres par an. Ils publieront le 7 octobre prochain le nouveau roman de Jean Teulé, Crénom, Baudelaire ! avec un premier tirage de 130 000 exemplaires, précise encore le communiqué.« Leurs nouveaux bureaux, au 3 place de l’Odéon, à côté des éditions Flammarion, sont le signe de notre proximité et de l’amitié et de la confiance qui nous réunissent », ajoute Anna Pavlowitch.La publication du livre de Jean Teulé pourrait précéder un certain nombre d'autres parution d'auteurs particulièrement en vue, comme Philippe Besson ou Philippe Jaenada, qui suivraient Betty Mialet et Bernard Barrault à leur départ de Julliard, indiquait L'Express en novembre dernier. En revanche, Le sel de tous les oublis, le prochain livre de Yasmina Khadra, autre proche du duo, paraitra le 20 août prochain chez Julliard.