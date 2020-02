Flammarion en grève : mouvement social chez Union Distribution

ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Du mieux côté diffusion

Selon nos informations, la grève a commencé le 5 février, avec la perspective d’une reconduction jusqu’au 7, si aucun accord n’est trouvé. « Union Distribution est particulièrement mal traité », assure un proche du dossier. « Ce n’est d’ailleurs pas faute d’avoir envoyé des signaux d’alarme depuis longtemps. »Ordre a été donné de ne rien communiquer, tout échange sur le sujet doit s’effectuer par téléphone — aucune trace mail, par exemple. « La consigne, c’est le silence absolu », nous signale une source sur place.« La direction et les cadres de la diffusion Madrigall [Ndlr, la holding qui regroupe les maisons Gallimard, Flammarion, Casterman, ainsi que les sociétés de diffusion et distribution] sont sur place pour tenter de régler le problème », poursuit-on. À cette heure, les libraires ne seraient d'ailleurs toujours pas informés.Union Distribution prend en charge les ouvrages du groupe Flammarion (Arthaud - Flammarion, Casterman, J’ai lu, Pygmalion, etc.), ainsi que de maisons indépendantes (Actes Sud, les éditions de l’Observatoire ou encore Rivages). Nous avons contacté le groupe qui n'a pour l'heure pas répondu à nos questions.Conjonction dans les astres : nous apprenons également que les revendications portées par les représentants de Flammarion Diffusion , dont ActuaLitté avait fait état en septembre dernier, ont abouti cette semaine à une série d’accords. « Nous avions eu une réunion plénière en décembre dernier, mais la direction ne nous a communiqué ses décisions qu’en ce début février », explique-t-on.Plusieurs des demandes ont été validées — concernant les véhicules de fonction, « voire ils sont allés au-delà des réclamations ». Concernant les frais, qui faisaient également partie de la négociation, ils ont été réévalués pour les villes du littoral, avec une augmentation du panier quotidien.