Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, publiera ses mémoires

Flea, en 2016 (Drew de F Fawkes, CC BY 2.0)





Promis, malgré son titre accrocheur, Acid for the Children ne sera pas une simple autobiographie « sex, drugs & rock'n' roll », assure l'éditeur du livre à paraître au mois de novembre prochain, Hachette. Michael Peter Balzary y racontera beaucoup de choses, depuis son enfance, auprès d'une mère peu aimante, à Los Angeles, jusqu'aux plus grandes scènes du monde entier en tant que bassiste des Red Hot Chili Peppers. Le livre sera toutefois centré l'enfance de Flea.



Formé en 1983 par Anthony Kiedis et Flea, à Los Angeles, le groupe connaitra bien des musiciens, mais Kiedis et Flea resteront les deux piliers fondateurs de la formation connue mondialement depuis les albums One Hot Minute, Californication ou encore By The Way.



Adolescent laissé sans surveillance dans le Los Angeles des années 1970 et 1980, Flea vivra une jeunesse mouvementée, faite de vol à l'étalage, de lectures, notamment Kurt Vonnegut, et de musique, bien sûr. C'est au lycée qu'il fait la connaissance de Kiedis, avec lequel il entamera rapidement une carrière musicale.







« On m'a souvent demandé d'écrire mon autobiographie, mais je n'ai jamais voulu, parce que je n'aimais pas l'idée de devoir écrire un livre de célébrité, ou d'avoir un prête-plume, et je ne voulais pas écrire moi-même un livre avant de le vouloir vraiment, avant de m'asseoir pour m'y mettre », explique-t-il à

« On m'a souvent demandé d'écrire mon autobiographie, mais je n'ai jamais voulu, parce que je n'aimais pas l'idée de devoir écrire un livre de célébrité, ou d'avoir un prête-plume, et je ne voulais pas écrire moi-même un livre avant de le vouloir vraiment, avant de m'asseoir pour m'y mettre », explique-t-il à Publishers Weekly



Flea rejoint Anthony Kiedis, qui avait publié son autobiographie, Scar Tissue, traduite par Cécile Pournin et publiée par Flammarion en 2007.