Florence Foresti et Katherine Pancol engagées pour la journée internationale des femmes

Florence Foresti, Katherine Pancol et Hortense Cortès, personnage emblématique des romans de l’auteure s’engagent contre les violences faites aux femmes et vous invite à les rejoindre.Deux femmes et une héroïne de papier avec l’aide de la maison d’édition Albin Michel et aux côtés de l’association Women Safe vous invite à afficher « des citations féminines et punchy » tout droit sorti des pages de Trois Baisers. Le 7e opus de la saga de Pancol est paru chez Albin Michel en 2017.Mais pourquoi le personnage ? « Passionnée de mode depuis toute petite, j’aime le classique revisité par un détail. Les jupes crayons, les vestes d’homme, les pantalons sept huitième, les Burberry, les talons plats. Un couturier ? Saint Laurent, avec une dégaine très Inès de la Fressange », lance le personnage de la romancière.On retrouvera par exemple des « Don't boss me !!! », « Je marche pas dans les clous », « Spinoza was right », « Riche, belle, célèbre... où est le problème ? » sur différents sweats et t-shirts 100 % bio et 100 % équitable.L’intégralité des bénéfices de la e-boutique seront reversés à Women Safe. L’association lutte contre les violences physiques et psychiques faites aux femmes. Créée en 2014, Women Safe a trouvé sa marque en 2017 et a été rejointe par sa marraine, l’actrice et humoriste Florence Foresti.