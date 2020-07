Florence Philbert, conseillère culture du Premier ministre

Photographie : Matignon (Guilhem Vellut, CC BY 2.0)

Ancienne élève de l'École nationale d’administration, au sein de la promotion Léopold Sédar Senghor (celle d'Emmanuel Macron et Gaspard Gantzer, notamment), entre en 1995 au ministère de l'Économie, des finances et de l’industrie, à la direction du budget.Passée par la mairie de Paris et la Cour des comptes, elle prend ensuite en charge les questions budgétaires au sein de plusieurs ministères, notamment celui du Travail. Elle devient, en 2013, directrice adjointe du cabinet de Bernard Cazeneuve, alors ministre délégué au budget, puis conseillère du Premier ministre en charge du budget et des comptes publics.En juillet 2015, elle est nommée à la tête de l'IFCIC, Institut pour le Financement du Cinéma et des Industries Culturelles. Cette structure intervient dans le domaine du livre par le biais d'un soutien apporté aux librairies, aux maisons d'édition et aux sociétés de services pour les professionnels du secteur.