Fnac Darty : 3,284 milliards € de chiffre d'affaires au premier semestre 2019

jose a. del moral, CC BY 2.0



Derrière les chiffres, d'autres chiffres

La marge brute affiche une légère croissance de 997 millions €, comparativement à la même période de l’année passée. Quant au résultat net courant, il subit l’application de la norme IFRS 16, nouveau système de calcul, qui fait passer de 11 millions à 0,1 million € le groupe.Le Groupe souligne également avoir poursuivi le renforcement de ses offres de livraison ce semestre et a généralisé son offre de click&collect sur les livres, CD et DVD, offrant ainsi à ses clients une option de retrait de leurs achats en 1 heure. L’intégralité du parc magasins intégrés Fnac en France a déployé ce nouveau service.Notons que pour le Portugal, la croissance est soutenue par les ventes de téléphonie et de livre. Un point commun, avec la zone France-Suisse, qui atteint un chiffre d’affaires de 2 524,3 M€, en hausse de +1,6 % en données comparables. Il semble que le livre compte également parmi les catégories aux bonnes performances.Internet a le vent en poupe, avec 19 % du CA réalisé en ligne, contre 18 % en 2018. Cependant, si l’on tient compte de l’augmentation des ventes en ligne de 1 % sur le CA total, celle des magasins serait de 1 % — le total groupe étant annoncé à +2,6 % à périmètre constant. Autrement dit, quasi nulle.Autre point notable, la dégradation du résultat opérationnel, qui perd plus de 13 %, passant de 46,5 millions à 40,3 millions €, et ce, malgré la hausse de chiffre d’affaires.Actuellement, et à l’instar de nombreuses autres multinationales, la Fnac pratique des rachats d’actions afin de les détruire. Une politique qui a deux conséquences immédiates : d'une part, augmenter le dividende par action (puisqu’il y en a moins en circulation), ce qui permet de mieux rémunérer les actionnaires quand les résultats, ne sont pas grandioses, et de réduire la pression des investisseurs, qui veulent « toujours plus » de rendement.Et de l'autre, la valorisation du poids de l’actionnaire principal d’autant, ce qui leur permet d’augmenter sa “domination” et son emprise sur le groupe.