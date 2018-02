Fnac-Darty : Annabel Chaussat prend la direction marketing et ecommerce

Quittant la direction marketing de Morgan, groupe Beaumanoir, Annabel Chaussat prendra le 19 mars prochain ses fonctions à la direction marketing et ecommerce de Fnac Darty. Membre du comex, elle sera en relation directe avec Enrique Martinez, le directeur général.







Fruit de la fusion des deux enseignes, Fnac Darty espère bénéficier de l’expertise qu’Annabel Chaussat qui avait accompagné la marque de vêtements dans sa transition numérique. Elle prendra en charge les deux marques, depuis les sites web en passant par les applications, mais également la régie publicitaire et l’ensemble du marketing digital.



Agée de 43 ans, diplômée de l’EDHEC Business School de Lille, Annabel Chaussat a plus de vingt d’expérience dans le retail BtoC. Elle a débuté sa carrière dans le Groupe Printemps. De 2008 à 2012, elle a occupé les fonctions de Directeur Marketing Clients et Internet au sein de Lapeyre (Groupe Saint-Gobain) puis celles de Directrice Marketing, Communication et Digital de 2012 à 2015.



La semaine passée, le groupe annonçait l’arrivée d’un nouvel actionnaire dans son giron, la Société française d’assurances multirisques, SFAM, qui prenait alors plus de 11 % de participation. Sur l’année 2018, ce son plus de 200 nouvelles boutiques qui devraient ouvrir, suivant le projet de développement annoncé.