Fnac Darty compte un nouvel actionnaire, l'assureur SFAM

Pour 335 millions €, la Société française d’assurances multirisques, SFAM, vient de prendre plus de 11 % de participation dans le groupe Fnac Darty. La société de courtage devient donc le deuxième actionnaire de la société.



ActuaLitté, CC BY SA 2.0



Dans un communiqué, SFAM affirme avoir réalisé « un investissement stratégique de long terme et pourra renforcer sa participation dans Fnac Darty en fonction des opportunités du marché, mais n’entend pas prendre le contrôle du groupe ».

Ce sont les actions que détenait le fonds activiste Kinght Vinke, d’Éric Knight, qui a été repris. Par cet investissement, par lequel SFAM passe devant Ceconomy, filiale d’un distributeur allemand, Metro AG, dans le capital de l’entreprise.

Sadri Fegaier, fondateur et PDG de SFAM assure : « Partenaires de Fnac Darty depuis deux ans, nous souhaitons continuer notre partenariat commercial avec eux en distribuant nos produits et services au sein du groupe et ainsi sécuriser notre business model. »

SFAM n’entend pas aller jusqu’à plus de 30 % de la société, assure-t-on.