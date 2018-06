Fnac Darty : des tensions entre les actionnaires

Entre Fnac Darty et le dernier actionnaire entrant, les relations ne sont pas au beau fixe. En effet, SFAM souhaite entrer au conseil d’administration, ce que Fnac Darty refuse. D’autant plus que le patron de SFAM, Sadri Fegaier, tente des approches qui déplaisent.





alainalele, CC BY 2.0



Depuis février dernier, SFAM a pris 11,35 % du capital de Fnac Darty et, depuis, ne cesse de vouloir occuper plus d’espace. Le principe est simple : SFAM est notamment spécialisé dans les assurances pour smartphones et ordinateurs – perte ou vol. Son expansion en 2015 s’est notamment expliquée par un accord passé avec... Fnac, lui permettant d’aboutir à un chiffre d’affaires de 500 millions € pour 2018.

Sauf que le patron de SFAM entend bien débloquer de nouveaux contrats avec des fournisseurs de Fnac Darty, mais également Carrefour, dont le nouveau PDG était précédemment à la tête de Fnac Darty.

À plusieurs reprises, Sadri Fegaier a donc tenté de grappiller des parts de marché sur les contrats d’assurance – refusé par Fnac Darty qui souhaite maintenir un équilibre entre SFAM et Assurant. Ensuite, il a tenté d’obtenir la gestion des cartes de fidélité – sauf qu’être tout à la fois actionnaire et fournisseur ne va pas sans poser quelques problèmes.



Et pas n’importe quel actionnaire, puisque SFAM est le deuxième du groupe. Dont le contrat avec Fnac Darty prendra fin en 2019 : pour la bonne santé et le bien-être de chacun, il vaudrait mieux que tout se passe bien.



via BFM business