Fnac Darty engage un projet d'acquisition de Nature & Découvertes

Dans une boutique Nature & Découvertes (thinkretail, CC BY-NC 2.0)

Remplacer l'audio et la vidéo

Le groupe familial de François Lemarchand, fondé en 1990 et fort de 97 magasins européens, intéresse grandement le groupe Fnac Darty : « Fnac, Darty et Nature & Découvertes ont à la fois beaucoup de points communs et de points de complémentarité », assure Enrique Martinez, PDG de l'enseigne Fnac Darty. « En s'élargissant à cette magnifique enseigne, notre Groupe va renforcer avec pertinence son leadership omnicanal, en particulier son offre de produits autour des segments du bien-être et de la consommation de produits naturels. »Depuis l'acquisition de Darty, mise en œuvre par Alexandre Bompard, précédent PDG du groupe Fnac, l'enseigne culturelle se concentre sur les acquisitions et l'élargissement de son offre en magasin : l'électroménager s'est ainsi fait une place plus importante dans les enseignes Fnac.Si l'acquisition de Nature & Découvertes se concrétise, un même schéma devrait se reproduire, avec l'apparition d'espaces de l'enseigne bien-être et nature dans les boutiques Fnac le permettant. De nouvelles boutiques Nature & Découvertes pourraient aussi voir le jour dans certaines villes de France, mais aussi en Espagne et au Portugal.Comme l'indique Enrique Martinez dans un communiqué, le rachat de Nature & Découvertes permettra aussi au groupe de développer une image d'enseigne responsable et écologique...Dans un entretien accordé au magazine LSA , Enrique Martinez a précisé l'intention derrière cette stratégie : trouver des produits à même de remplacer les rayons audio et vidéo des Fnac, qui connaissent depuis plusieurs années une baisse de fréquentation en raison des changements d'habitude en la matière. « Ça été le cas avec le jouet et la papeterie par exemple et nous continuons de rechercher des diversifications et des offres nouvelles et dans l'air du temps, à l’image de Nature & Découvertes qui est très orienté sur le bien-être et les cadeaux, des univers dans lesquels nous nous sentons parfaitement légitimes », explique-t-il.Le chiffre d'affaires annuel du groupe Nature & Découvertes est estimé autour de 200 millions €, « qui est rentable et en croissance », selon le PDG de la Fnac. Dans le cas d'un rachat effectif, François Lemarchand entrerait au conseil d'administration de Fnac Darty tandis que son fils Antoine resterait directeur général de l'enseigne Nature & Découvertes.En 2018, le groupe Fnac Darty a dégagé un chiffre d'affaires de 7,475 milliards € , en croissance de 0,4 %, et un bénéfice de 296 millions €, en hausse de 10 %. Malgré ces bons résultats, le groupe a annoncé des suppressions d'emplois pour son réseau de magasins belges Depuis 2008, Nature et Découvertes avait accordé aux librairies suisses Payot, une franchise permettant d’exploiter sur le territoire Suisse ses boutiques.