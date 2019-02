Fnac Darty signe une année 2018 satisfaisante, avec 7,475 milliards €

Fnac aéroport de Lisbonne - ActuaLitté, CC BY SA 2.0



« Dans un contexte marqué par des événements exceptionnels ayant profondément impacté l’environnement de consommation, notre Groupe délivre, grâce à l’engagement de ses équipes, une croissance de ses ventes et de ses résultats et démontre la solidité de son positionnement stratégique, ainsi que la qualité de son exécution », assure Enrique Martinez, directeur général.Pour ce qui est de l’intégration, elle porte certes sur l’aspect financier, mais repose avant tout sur la complémentarité établie à travers l’offre des deux structures. Et plus encore, insiste le communiqué de presse, les solutions de retraits d’achats, au sein d’un réseau de 320 boutiques Darty – pour ceux effectués via fnac.com – et 30 établissements Fnac, pour darty.com.Fnac Darty a également continué à étendre son offre de produits et services cross-enseignes. En France à fin 2018, 31 magasins Fnac ont ainsi accueilli un espace Darty, tandis que 2 magasins Darty ont vu l’ouverture d’espaces Fnac.Enfin, les programmes de fidélité du groupe ont poursuivi leur développement et regroupent au total près de 8 millions d’adhérents à fin 2018. Fnac+ et Darty+ rassemblent ainsi conjointement 1,5 million d’abonnés et offrent une approche croisée de la fidélité, les clients porteurs d’une seule de ces deux cartes pouvant bénéficier de la livraison gratuite et premium au sein des deux enseignes.Pour l’année 2018, 66 ouvertures ont eu lieu, dont deux en Tunisie, un nouveau territoire – 26 pour Fnac et 40 pour Darty.La diversification de l’offre proposée aux clients s’est poursuivie en 2018, avec l’ouverture d’espaces dédiés au petit électroménager au sein de magasins Fnac, en Espagne, au Portugal, en Suisse et en France. À la fin 2018, ce sont plus d’une soixantaine d’espaces petit électroménager qui ont été ouverts au sein du parc, sous l’enseigne Darty ou Fnac Home.Par ailleurs, le groupe a renforcé son partenariat avec Orange pour favoriser la diffusion de nouveaux modes de lectures numériques grâce à une nouvelle offre de livres audio. Fnac Darty consolide ainsi sa position de leader sur la distribution de produits éditoriaux.Fnac Darty note cependant que le 4e trimestre a connu une très bonne performance commerciale sur le Black Friday, on va donc en réentendre parler – alors que les manifestations des Gilets jaunes ont exercé, sur la fin d’année, un impact négatif. ( plus d’informations