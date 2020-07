Fnac-Darty : un million de nouveaux clients web, mais 10 % de pertes

500 millions €: le chantage Fnac

Avec 2,849 milliards € de chiffre d’affaires, et un résultat opérationnel courant déficitaire de 57,6 millions € — « en repli de -104 M€ par rapport au 1er semestre 2019 » — Fnac-Darty ne va pas fort. Si le début d’année était « très prometteur », assure Enrique Martinez, le directeur général, la quasi-totalité des boutiques a fermé entre le 15 mars et le 10 mai. Soit 400 millions € de pertes.Toutefois, le groupe a enregistré, pour juin « un chiffre d’affaires en hausse de + 21 % en données comparables, dont + 25 % en France et Suisse ».Malgré tout, Fnac-Darty assure que le e-commerce, le seul qui fonctionnait encore, a dopé les résultats. Il pèse pour 31 % du chiffre d’affaires sur la période, contre 18 % l’année passée. « Le Groupe a enregistré une croissance de près de 60 % de ses ventes en ligne au cours du semestre, portée par la très forte dynamique des plateformes digitales dans l’ensemble des zones géographiques », assurent les enseignes.Ainsi, ce serait un million de nouveaux clients web qui ont été recrutés durant le confinement. « La dynamique de gains de nouveaux clients web s’est accélérée depuis le déconfinement et plus de 190 000 nouveaux adhérents Fnac+ ont été enregistrés sur le semestre. À fin juin, Fnac Darty possède une base d’adhérents significative composée de plus de 9 millions d’adhérents au total, dont 7 millions en France. »Pour la France, le deuxième trimestre perd 8,2 % à données comparables. « Les produits éditoriaux, très sensibles aux achats d’impulsion, affichent une nette baisse sur les segments livres, audio et vidéo, pénalisés par un trafic magasins en retrait. À l’inverse, le segment du gaming affiche une forte hausse. »Sur le premier semestre, pour le territoire, c’est un recul de 9,7 % à données comparables. « La bonne dynamique des catégories informatique, congélateurs, climatiseurs et gaming atténue cette baisse », notera-t-on.L’ensemble du communiqué se retrouve à cette adresse